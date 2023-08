«Un grand joueur» est parti, l’OM va le regretter

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pourtant présenté comme un grand espoir lors de ses débuts à l’OM, Bamba Dieng a connu une fin d’aventure plus que poussive du côté du club phocéen. L’international sénégalais, après un transfert avorté à l’OGC Nice, s’est finalement engagé à Lorient lors du précédent mercato d’hiver. Et pour Nasser Larguet, l’OM pourrait le regrette.

Lorsqu'il a été lancé dans le grand bain à l'OM, Bamba Dieng a suscité de grands espoirs auprès des Marseillais. Et pourtant, le jeune attaquant sénégalais a rapidement été au cœur des rumeurs de transferts. Après un transfert avorté à l'OGC Nice durant l'été 2022, Bamba Dieng a finalement rejoint Lorient l'hiver dernier. Un départ que semble regrette Nasser Larguet.

L’OM veut boucler un transfert, il dit non https://t.co/5ZemJbR3uj pic.twitter.com/Nkas2KWl8d — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

«Il avait beaucoup de choses que d’autres n’avaient pas à l’OM»

« Si je l’ai fait jouer, c’est parce qu’il avait de la qualité (sourire…). Il avait beaucoup de choses que d’autres n’avaient pas à l’OM. Il était puissant, rapide et il avait une grosse personnalité. Mais la chose la plus importante, c’est qu’il avait faim, il avait les crocs. Son principal objectif était de réussir sa vie. Pour moi c’est évident, c’est un joueur qui aurait dû continuer sa carrière à l’OM. C’est vrai qu’en allant à Lorient, qui fait d’ailleurs des bonnes choses, il faut qu’il ait un temps d’adaptation pour performer. C’est un garçon qui est très attachant. Lorsque Sampaoli lui a donné sa chance, il a rapidement performé et c’est pareil avec Aliou Cissé. Ce qu’il a montré à la CAN ou durant les qualifications pour la Coupe du Monde, ce n’est pas anodin. Au Sénégal, il a été lancé et il a de suite joué avec des joueurs qui sont majeurs comme Sadio Mané. C’est un excellent joueur qui est capable de rebondir », explique l’ancien entraîneur de l’OM dans une interview accordée à Onze Mondial .

Larguet regrette Dieng