OM : Ce transfert à 10M€ est une grande erreur

Thibault Morlain

Aujourd’hui à Lorient, Bamba Dieng s’est révélé sous le maillot de l’OM. Mais n’ayant pas la confiance d’Igor Tudor la saison dernière, le Sénégalais a fini par rejoindre le club breton. En janvier 2023, Dieng est ainsi devenu un joueur des Merlus. Une opération que regrette Nasser Larguet.

Resté à l’OM l’été dernier après un transfert avorté à l’OGC Nice, Bamba Dieng a tout de même fini par faire ses valises quelques mois plus tard. En effet, lors du dernier mercato estival, le Sénégalais a été vendu à Lorient, moyennant 10M€ environ Etait-ce pour autant le bon choix ? Nasser Larguet, qui a lancé Dieng à l’OM, en doute…

« Il avait les crocs »

Dans un entretien accordé à Onze Mondial , Nasser Larguet s’est confié sur Bamba Dieng et son transfert à Lorient. Il a alors expliqué : « Il avait beaucoup de choses que d’autres n’avaient pas à l’OM. Il était puissant, rapide et il avait une grosse personnalité. Mais la chose la plus importante, c’est qu’il avait faim, il avait les crocs. Son principal objectif était de réussir sa vie ».

« Un joueur qui aurait dû continuer sa carrière à l’OM »