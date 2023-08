Mercato : Cette promesse qui peut boucler un transfert à l’OM

Axel Cornic

Recruté lors du dernier mercato hivernal sous les indications d’Igor Tudor, Ruslan Malinovskyi n’a pas du tout convaincu à l’Olympique de Marseille. Il pourrait ainsi déjà partir et en Italie on parle notamment d’un possible retour au Torino, même si tout récemment un autre club se serait manifesté avec Besiktas, qui pour le moment ne plairait pas à l’international ukrainien.

Considéré comme l’un des grands talents de l’Atalanta de Gian Piero Gasperini, en dépit de derniers mois plutôt délicats, Ruslan Malinovskyi avait tout pour réussir à l’OM. Igor Tudor le voulait ardemment, mais ses prestations ont été assez décevantes et le départ de l’entraineur croate pourrait lui être fatal en ce mercato.

Un départ se précise à l’OM

Car Marcelino ne compterait absolument pas sur Malinovskyi et un départ est annoncé depuis quelques jours. L’international ukrainien pourrait notamment rebondir du côté du Torino selon Sky Sport Italia , même si tout récemment Foot Mercato a évoqué un intérêt prononcé du club turc de Besiktas.

Malinovskyi promis à Juric