Ibrahimovic-Verratti : L’anecdote sur le mercato du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2012, le PSG décide de présenter le même jour Marco Verratti et Zlatan Ibrahimovic. Si le Suédois est une superstar mondiale, l'Italien débarque lui de Pescara en étant inconnu du grand public. La présentation de Verratti à Paris aurait alors dû être brève, mais voilà que les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Ancien attaché de presse du PSG, Yann Guérin a livré quelques-unes de ses anecdotes concernant les arrivées au sein du club de la capitale. Invité de RMC sur Twitch, il a notamment raconté un imprévu lors de la présentation de Marco Verratti et Zlatan Ibrahimovic. L'Italien et le Suédois avaient été présentés le même jour en 2012 et il a fallu gérer un contretemps au PSG.

« La conférence de presse de Marco devait durer 5 minutes »

« Ce qui est marrant dans ce moment c’est que Verratti est un très jeune joueur, quasiment inconnu en France, la conférence de presse de Marco devait durer 5 minutes et ça devait être l’arrivée en grandes pompes de Zlatan en mode surprise », a d'abord expliqué Yann Guérin.

« Il a 300 journalistes devant lui »

L'ancien attaché de presse du PSG a poursuivi : « Au final, ça a duré beaucoup du temps, quelque chose comme 30-40 minutes où Marco a répondu à des questions alors que c’est un jeune joueur de 18-19 ans. Il a 300 journalistes devant lui et il ne se démonte pas. On attend Zlatan parce que je crois qu’on attendait un document du Milan et ça a pris plus de temps que prévu. Il fallait meubler. Après Zlatan arrive et c’est l’effervescence totale ».