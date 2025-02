Transfert record au PSG : Les coulisses de la signature de Neymar

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, pour s'inviter à la table des plus grands clubs européens, le PSG avait fait trembler la planète football. Ce sont notamment 222M€ qui avaient été dépensés pour aller chercher Neymar au FC Barcelone. Le club de la capitale réalisait là un transfert historique et cette arrivée de Neymar a généré beaucoup de travail au PSG comme l'a rappelé Yann Guérin.

Pendant 6 saisons, Neymar aura porté le maillot du PSG. En 2017, ce transfert du Brésilien en provenance du FC Barcelone avait provoqué un séisme sur la planète football. Joueur le plus cher de l'histoire, celui qui a été acheté pour 222M€ a ainsi posé ses valises dans la capitale française. Une arrivée qui n'a pas été de tout repos pour les équipes du PSG.

« Ça a donné énormément de boulot »

Ancien attaché de presse du PSG, Yann Guérin était aux premières loges en 2017 lors de ce transfert de Neymar. Ayant travaillé sur le dossier du Brésilien, il est revenu dessus pour RMC sur Twitch. Ainsi, à propos de cette arrivée de Neymar à Paris, il a notamment raconté : « Quelle recrue du PSG m’a demandé le plus de travail ? Je pense que c’est Neymar qui a demandé le plus de travail. C’était un transfert que personne n’avait jamais vu. Ça a été beaucoup mieux préparé que Zlatan, on avait plus d’expérience aussi, on était bien coordonné. Ça a donné énormément de boulot, surtout pour les médias club et le département marketing. En fait, ce n’est pas seulement l’attaché de presse ou le département communication qui va travailler sur un transfert. C’est aussi le département juridique qui doit faire les contrats, c’est le département marketing qui va imaginer des choses pour avoir un impact mondial, le département sécurité qui doit tout organiser. C’est énormément de travail pour tout le monde, pour tout le club ».

« On fait des déçus »

« Généralement, on prévoit beaucoup de choses. Par exemple, avec Neymar, on avait prévu je ne sais plus combien d’interviews sur le terrain. On avait prévu des choses en amont d’un match. Il y a des choses qu’on n’a pas pu faire parce que manque de temps. On pensait que ça, ça allait durer 2 minutes, finalement ça dure 4. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues et beaucoup qui ne se font pas. Et donc je dois dire non à certaines personnes ? Oui. On fait des déçus », a également expliqué Yann Guérin, toujours à propos de ce transfert de Neymar au PSG.