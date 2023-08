PSG : Neymar déclenche un étonnant conflit

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2027, Neymar n’entre plus dans les plans du PSG, et le Brésilien souhaite partir cet été. Par conséquent, un transfert dans les prochains jours semble largement envisageable, et dans l’esprit du numéro 10 de la Seleçao, un retour au FC Barcelone semble être une priorité. Mais Xavi ne semble pas être encore convaincu.

D'ici la fin du mercato, de grands mouvements sont encore attendus au PSG, y compris dans le sens des départs. En plus du feuilleton Mbappé qui mobilise l'attention depuis le début du marché des transferts, la situation de deux autres stars interpelle à savoir Marco Verratti et Neymar. Deux joueurs que le PSG espère vendre, et qui veulent partir. Mais alors que l'Italien semble partant pour rejoindre l'Arabie Saoudite, le Brésilien espère toujours quant à lui reste en Europe, et si possible effectuer son retour au FC Barcelone. Un cas qui divise en Catalogne.

Le Barça s'active pour le retour de Neymar

En effet, selon les informations de Mundo Deportivo , la direction du FC Barcelone serait ouverte à l'idée de rapatrier Neymar. Et pour cause, entre l'échec des négociations avec Lionel Messi et le départ d'Ousmane Dembélé, le club blaugrana veut réaliser un gros coup afin de rassurer les supporters, et surtout offrir une star pour remplir l'Estadi Olímpic Lluís Companys dans lequel évoluera le club blaugrana le temps des travaux au Nou Camp.

Xavi beaucoup moins chaud ?

En revanche, Xavi semble beaucoup plus réticent à l'idée de faire revenir Neymar. Et pour cause, initialement la priorité du technicien catalan était de recruter Bernardo Silva, un dossier qui semble s'être refermé puisque le Portugais devrait prolonger à Manchester City. Xavi attend plus tôt un grand milieu de terrain et un latéral droit pour le moment. Reste à savoir s'il finira par accepter la perspective de récupérer Neymar.