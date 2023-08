Le PSG menace de faire capoter un transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ait passé sa visite médicale jeudi avec le PSG, Ousmane Dembélé n'est toujours pas officiellement un joueur du club de la capitale. Et pour cause, le FC Barcelone continue de faire trainer ce dossier. Mais cette fois-ci, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de sortir de son calme en menaçant clairement le Barça.

Alors que le feuilleton Mbappé continue d'animer le mercato, le PSG prépare une équipe sans son attaquant vedette. Cela passe évidemment par un recrutement massif dans le secteur offensif qui pourrait également voir partir Neymar, et qui a déjà perdu Lionel Messi. Dans cette optique, Gonçalo Ramos a été prêté par Benfica avec une option d'achat quasiment obligatoire, tandis qu'Ousmane Dembélé est attendu depuis plusieurs jours. Un transfert qui peine toutefois à se concrétiser. Et cela commence à agacer sérieusement le PSG.

Il l'annonce, il signe au PSG grâce à une légende https://t.co/FYD6kyVX7b pic.twitter.com/JpB0JjTDGO — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

Le PSG met un coup de pression au Barça

En effet, alors que Mateu Alemany a récemment révélé qu'Ousmane Dembélé était à Paris pour s'engager avec le PSG et que l'ailier français a passé sa visite médicale, rien n'est encore officiel. Et pour cause, en coulisses, le FC Barcelone continuerait à se montrer peu enclin à faciliter la transaction. C'est ainsi que selon les informations de Mundo Deportivo , Nasser Al-Khelaïfi s'agacerait en interne et aurait menacé la direction du FC Barcelone en fixant un ultimatum qui va rapidement expirer.

Issue imminente dans ce feuilleton

Ainsi, le média catalan assure que le président du PSG a promis au FC Barcelone que si tout n'était pas bouclé dans les prochaines 24 heures, le club de la capitale abandonnerait le transfert d'Ousmane Dembélé afin de l'attirer libre dans un an, à l'issue de son contrat en juin 2024. Par conséquent, le Barça a jusqu'à vendredi soir pour signer les documents nécessaires, sous peine de réaliser une très mauvaise opération sur le plan économique. De son côté, le PSG ne veut plus perdre de temps et veut pouvoir s'appuyer sur Ousmane Dembélé le plus rapidement possible.