Bombe à l’OL, Laurent Blanc annonce son départ en direct ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce samedi, l'OL a essuyé une nouvelle défaite face à Crystal Palace (2-0). Le club lyonnais a affiché ses limites sur les pelouses anglaises et n'aborde pas la prochaine saison de Ligue 1 dans les meilleures dispositions. A l'issue de la rencontre, Laurent Blanc s'est arrêté aux micros et à lâché un message énigmatique et inquiétant sur son avenir.

Le bilan est catastrophique. Quatre défaites en cinq matches de préparation pour l'OL, qui affiche un visage inquiétant avant d'entamer la prochaine saison de Ligue 1. Ce samedi, l'équipe de Laurent Blanc n'a rien pu faire face à Crystal Palace, onzième de Premier League la saison dernière.

Transferts : Coup de théâtre, une star du PSG lâche sa réponse https://t.co/Mzb8eyAeQg pic.twitter.com/WNcjpxS86n — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

Laurent Blanc sur un siège éjectable

Selon les informations de L'Equipe , Laurent Blanc ne dispose pas d'un crédit illimité auprès de John Textor, nouveau boss à l'OL. Le technicien serait sur un siège éjectable et certains entraîneurs se tiennent prêts à le remplacer. Ce serait le cas de Bruno Lage, ancien coach du Benfica. A en croire le quotidien, Blanc devrait débuter la saison, à moins que la rencontre face à Crystal Palace n'accélère les choses.

« Si d’ici-là, il y a un entraîneur à Lyon... »