Le PSG boucle une opération surprise à 5M€

Malgré la perte d'influence supposée du projet parisien avec les départs de Lionel Messi et Sergio Ramos, ainsi que la situation de Kylian Mbappé, le PSG continue d'être attractif pour de nombreux sponsors. Le club de la capitale vient d'ailleurs d'annonce un nouveau partenariat qui devrait rapporter environ 5M€ par an.

Malgré l'instabilité sportive des dernières semaines et le départ de stars comme Lionel Messi et Sergio Ramos, le PSG semble toujours autant attractif sur le plan marketing. Et pour cause, le club de la capitale vient d'annoncer la signature d'un nouveau sponsor, à savoir Yassir.

Le Paris Saint-Germain et la Super-App de services 𝗬𝗮𝘀𝘀𝗶𝗿 signent un partenariat global ! 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2023

Le PSG signe un nouveau partenariat

« Le Paris Saint-Germain et Yassir, la Super-App offrant des services à la demande et de paiements en Afrique du Nord, annoncent la signature d’un partenariat global pour trois saisons dans le but de développer la marque Yassir à l’international », précise le communiqué du PSG.

Un contrat à 5M€ par an ?