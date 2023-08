PSG : C'est fini pour Neymar, tout est prêt pour son transfert

Benjamin Labrousse

Ce n’est désormais plus qu’un secret de polichinelle, mais Neymar semble très proche d’un départ du PSG. La star brésilienne aurait même affiché ses envies de départs à la direction du club parisien, et apprécierait un retour au FC Barcelone. En interne, le club catalan pousse pour le recruter, même si l’Arabie Saoudite et la MLS se tiennent à l’affût pour le joueur de 31 ans.

De quoi sera fait l’avenir des différentes stars du PSG ? Car après les feuilletons Kylian Mbappé et Marco Verratti, le club parisien doit désormais gérer le cas épineux de Neymar, qui selon L ’Équipe , aurait affiché dimanche dernier ses envies de départs à la direction du PSG.

Neymar sur le départ malgré ces dernières déclarations

Six ans après son arrivée au PSG, Neymar pourrait ainsi quitter le club parisien. Pourtant, ce dernier déclarait récemment à la télévision brésilienne qu’il resterait parisien la saison prochaine, et ce « avec ou sans amour » selon ses propres dires.

Le Barça pousse pour signer Neymar