Neymar : Un club ouvre la porte, le PSG jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé sur le départ depuis plusieurs joueurs, Neymar souhaiterait toujours rejoindre le FC Barcelone. Néanmoins, les conditions économiques ne permettent pas d'envisager un transfert rapidement, mais une chose semble sûre, la direction du club blaugrana envisage bel et bien un retour du Brésilien.

Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le PSG, Neymar semble plus que jamais sur le départ. Les deux parties semblent même sur la longueur d'ondes et envisagent un transfert avant la fermeture du mercato. Dans cette optique, Al-Hilal apparaît comme une option crédible, mais le Brésilien privilégierait un retour au FC Barcelone.

Neymar : Le PSG va lui faire un cadeau pour son transfert https://t.co/9pbkS5GoY5 pic.twitter.com/6jJeVVPvRD — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

Le Barça ouvre la porte à Neymar

Et cela tombe bien puisque selon les informations de Mundo Deportivo , au sein du conseil d'administration du Barça, le retour de Neymar serait accueilli de façon positive. Et pour cause, le club blaugrana souhaite réaliser un gros transfert d'ici la fin du mercato notamment dans l'optique de remplir l'Estadi Olímpic Lluís Companys dans lequel le FC Barcelone évoluera cette saison le temps des travaux du Nou Camp.

Quelle solution économique ?