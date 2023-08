Mbappé défie le PSG, va-t-il vraiment rester ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton Mbappé n'en finit plus de faire parler. Et pour cause, l'international français refuse de prolonger son contrat afin de partir libre dans un an. Une situation que le PSG refuse d'accepter, au point de menacer son attaquant de rester sur le banc toute la saison. Mais visiblement, Kylian Mbappé semble déterminer à honorer son bail. Qui finira par craquer dans ce dossier ?

Cela fait désormais plusieurs semaines que le feuilleton Mbappé agite le mercato. Il faut dire qu'après le refuse de l'attaquant français d'activer l'option dans son contrat lui permettant de prolonger d'une saison, le PSG a décidé de mettre en vente sa star, en l'écartant notamment de la tournée en Asie. Cependant, quelques jours après la date butoir pour activer cette option, le club de la capitale aurait envoyé une lettre à Kylian Mbappé dans laquelle il est rappelé la catastrophe que représenterait un départ libre de l'international français.

Le PSG va faire passer un message à Mbappé https://t.co/Beyq1bWXcM pic.twitter.com/UfK1PSk3u2 — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Le PSG envoie une lettre à Mbappé...

« Nous serions alors confrontés à la nécessité de procéder à la cession de joueurs, de revoir la politique d'intégration des jeunes joueurs formés au club à l'équipe première et très probablement de devoir engager une vague de licenciements. Cela remettrait en cause tout ce qui a été construit au sein du club », peut-on lire dans cette lettre que L'EQUIPE s'est procuré. Suffisant pour convaincre Kylian Mbappé de revoir ses plans en acceptant un transfert ?

... qui répond sèchement