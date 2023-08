PSG : Le Qatar a tranché depuis longtemps pour Neymar

Thomas Bourseau

Neymar n’est plus en odeur de sainteté au PSG. Et pour ce qui est du Qatar, propriétaire du club de la capitale depuis 2011, cela fait un bon moment que ce serait le cas selon Le Parisien. De quoi un peu plus confirmer le transfert imminent du Brésilien d'ici la fin du mercato ?

Comme le10sport.com vous le révélait dès le 6 juin dernier, Neymar a fait l’objet d’une prise de renseignements de la part de Chelsea alors qu’en parallèle, le PSG cherche à se séparer de la star auriverde contractuellement liée jusqu’en juin 2027 au club de la capitale. D’après L’Équipe , Neymar n’aurait pas mal accueilli le discours conjoint de Luis Campos et de Luis Enrique concernant le fait qu’il n’a plus d’avenir au PSG tant il aurait des envies d’ailleurs.

Neymar prêt à dire au revoir au PSG

L’Équipe a entre autres fait part d’un nouveau challenge à Chelsea et au FC Barcelone en expliquant que l’Arabie saoudite n’était pas dans les plans primordiaux de Neymar. Tendance confirmée par The Independent notamment, mais quoi qu’il arrive, le Qatar compte bien aller au bout de son idée concernant le transfert du joueur le plus cher de l’histoire.

Le Qatar veut mettre Neymar dehors depuis 2 ans