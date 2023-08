RC Lens : Il profite d’un gros transfert et raconte tout

Alexis Brunet

Le RC Lens va devoir confirme sa très belle saison de l'année dernière. Les nordistes avaient fini deuxième de Ligue 1, à seulement un point du PSG. Cela sera compliqué, car de nombreux éléments importants ont quitté le club du nord de la France. C'est notamment le cas de Seko Fofana qui a rejoint Al-Nassr. Il fallait donc désigner un nouveau capitaine, et c'est Brice Samba qui a été choisi pour ce rôle.

Le RC Lens s'apprête à disputer une grande saison. C'est la première fois depuis de nombreuses années que le club du nord de la France participe à la Ligue des Champions. Une récompense bien méritée tant la saison des joueurs de Franck Haise a été réussie. Ces derniers ont doublé l'OM dans la dernière ligne droite, et ils n'ont fini qu'à un point du PSG.

Fofana et Openda sont partis

Pour viser encore une fois les premières places en Ligue 1, et livrer de belles prestations en Ligue des Champions, le RC Lens va avoir un peu de mal. De nombreux joueurs importants ont quitté les rangs lensois. C'est le cas de Loïs Openda qui a rejoint le RB Leipzig pour une somme record, ou bien de Seko Fofana qui a cédé aux avances de l'Arabie saoudite, et qui s'est engagé avec Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo.

Brice Samba est le nouveau capitaine lensois