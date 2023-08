Le PSG veut un attaquant, son départ est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une magnifique saison dernière, Elie Wahi est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. Plusieurs clubs sont intéressés, à l'image du PSG qui travaille en parallèle sur le cas Bradley Barcola. Présent en conférence de presse, Michel Der Zakarian confirme d'ailleurs que son attaquant va partir.

Malgré l'arrivée de Gonçalo Ramos, prêté avec une option d'achat quasiment obligatoire par Benfica, ainsi que la signature imminente d'Ousmane Dembélé, le PSG continue à s'activer sur le marché des attaquants et vise notamment la signature de Bradley Barcola. Mais les discussions avec l'OL sont compliquées, à tel point que le club de la capitale n'abandonnerait pas la piste menant à Elye Wahi. En conférence de presse, Michel Der Zakarian a d'ailleurs confirmé que son attaquant disputerait probablement ses dernières minutes avec Montpellier.

« On le savait. On savait qu’il pouvait partir. Pour l’instant il est avec nous. Demain (samedi), il sera dans le groupe, à moins qu’il parte ce soir ou demain… C’est toujours un problème parce qu’il est arrivé un peu en retard dans la prépa, ça traine un peu, on n’a pas pris le risque de le faire jouer durant les matches amicaux, il s’est entraîné mais ce n’est pas pareil. Sa prépa’ ne s’est pas déroulée comme les autres. Il est affûté et il a envie de jouer avec nous et de montrer ses qualités. C’est un bon mec et il a envie de bien finir avec nous », assure le coach du MHSC devant les médias.

