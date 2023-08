PSG : Le Real Madrid vend la mèche pour Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge de la première journée de Liga contre l'Athletic Bilbao, Carlo Ancelotti n'a pas échappé aux questions sur Kylian Mbappé. Néanmoins, malgré l'absence d'un numéro 9 dans son effectif, l'entraîneur du Real Madrid assure qu'il est satisfait de son équipe, sous-entendant que l'arrivée du joueur du PSG n'est pas dans ses plans.

Le feuilleton Mbappé continue et son issue reste plus qu'incertaine. Et pour cause, le joueur refuse de prolonger afin de partir libre alors le PSG espère toujours boucler une vente afin de récupérer une indemnité de transfert. Par conséquent, la situation est tendue entre les deux parties, et le Real Madrid patiente en coulisses. Le PSG attend effectivement une offre du club merengue. Mais a en croire Carlo Ancelotti, l'arrivée d'un attaquant n'est pas prévue à court terme.

Le PSG annonce une catastrophe à Mbappé ? https://t.co/UOC7Cufo6a pic.twitter.com/0dI3NhyMF0 — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

Ancelotti satisfait de son effectif

« En pré-saison, nous avons marqué beaucoup de buts et créé beaucoup d'occasions, mais le problème est d'ordre défensif. Nous avons manqué de précision, l'attaquant n'est pas encore frais de l'été, mais en attaque, nous sommes très bons, nous avons des options. Joselu est très bon dans la surface et Brahim entre les lignes peut apporter des solutions », lance l'entraîneur du Real Madrid en conférence de presse.

«Le numéro 9 réattribué ? Je ne pense pas»