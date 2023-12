Mercato - RC Lens : Les transferts ont été historiques !

Thibault Morlain

Depuis sa remontée en Ligue 1, le RC Lens est redevenu l'un des clubs majeurs du championnat de France. Et la saison dernière, les hommes de Franck Haise ont confirmé cela avec d'énormes performances. Ayant réussi à tenir tête au PSG, les Sang et Or ont terminé deuxièmes, validant ainsi leur ticket pour la Ligue des Champions. Le mercato estival était alors très attendu au RC Lens et on n'a pas été déçu puisque les records sont tombés.

Il fallait s'y attendre, avec la Ligue des Champions, le RC Lens a été l'un des principaux animateurs du dernier mercato estival en Ligue 1. En effet, le groupe de Franck Haise a beaucoup bougé, accueillant notamment des nouvelles têtes comme Morgan Guilavogui, Elye Wahi, Andy Diouf, Stijn Spierings ou encore Ruben Aguilar. Un mercato qui est d'ailleurs devenu historique dans tous les sens pour le RC Lens...

Le RC Lens sort le chéquier

Avec la Ligue des Champions à jouer en première partie de saison, le RC Lens, qui a d'ailleurs terminé 3ème de son groupe et qui sera reversé en Europa League, a notamment dû gérer la succession de Seko Fofana et pour cela, Andy Diouf a été recruté en provenance du FC Bâle. Acheté pour 15M€, le Français était alors devenu la recrue la plus chère de l'histoire du RC Lens.



Un record qui n'aura toutefois tenu que quelques semaines. En effet, c'est désormais Elye Wahi qui détient aujourd'hui ce record du transfert le plus élevé du RC Lens. Longtemps à la recherche d'un nouveau numéro 9, les Sang et Or n'ont pas hésité à casser la tirelire pour recruter l'attaquant qui était la saison dernière à Montpellier. Wahi a donc posé ses valises à Lens moyennant un chèque de 35M€.

Une vente XXL !

Dans le sens des départs, le RC Lens a également battu ses records. En recrutant Elye Wahi, le deuxième de Ligue 1 la saison dernière avait ainsi trouvé le successeur de Loïs Openda, devenu lors du mercato estival la plus grosse vente de l'histoire du RC Lens. L'attaquant belge ne sera resté qu'une saison du côté de Bollaert, au terme de laquelle il a permis aux Nordistes de décrocher un joli pactole. Openda a ainsi pris la direction du RB Leipzig, qui aura déboursé quasiment 50M€ pour ce transfert.