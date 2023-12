Mercato - RC Lens : Une pépite affole le marché des transferts

La rédaction

Alors que tout le monde s'attendait à un départ cet été, Ayanda Sishuba avait finalement choisi de poursuivre son aventure au RC Lens. En manque de temps de jeu avec le club nordiste cette saison, le capitaine des U19 de la Belgique pourrait trouver un nouveau point de chute, où de nombreux clubs belges toquent à sa porte.

Partira-t-il ou non ? C'était la question que se posait de nombreux supporters du RC Lens cet été. Véritable pépite du club, le jeune Ayanda Sishuba (18 ans) ne manquait pas de prétendant, mais celui-ci avait finalement pris la décision de continuer sous les ordres de Franck Haise dans le club nordiste.

Trois clubs belges sont à l'affût de Sishuba

Mais la situation pourrait bien avoir évoluée désormais. A l'approche du mercato hivernal, le natif de Tournai pourrait en effet voir son avenir se dessiner au-delà de l'Hexagone. D'après les dernières informations de Foot Mercato , trois clubs belges : le Standard Liège, le Racing Genk et Antwerp lorgneraient sur la pépite lensoise.

Seulement deux apparitions en pro cette saison

Et au regard de son utilisation par Franck Haise cette saison, le jeune belge pourrait ne pas être insensible à leurs intérêts. Et pour cause. Depuis le début de l'exercice, Ayanda Sishuba n'a pris part qu'à deux rencontres de Ligue 1 (Monaco et Lorient), cumulant seulement 33 minutes de jeu. Affaire à suivre...