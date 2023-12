Mercato - PSG : Mbappé fixe une condition

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé vit peut-être sa dernière saison au PSG. Dans le viseur du Real Madrid, mais aussi de Liverpool et d'Arsenal, la star de 24 ans n'a pas encore pris sa décision. Sa relation avec Luis Enrique pourrait néanmoins sceller définitivement son avenir dans la capitale.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Cette question ne cesse d’agiter le marché des transferts depuis plusieurs semaines maintenant. En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Kylian Mbappé pourrait bien partir libre. Pour l’instant, l’international français n’a toujours pas prolongé. Il aurait d’ailleurs quelques options sur la table.

PSG : Mbappé fait le buzz en plein match ! https://t.co/71NZwEsy14 pic.twitter.com/HWR5HHrTQz — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

Le feuilleton Mbappé affole le mercato

Le Real Madrid suit naturellement le dossier de près, bien que Florentino Pérez se montre prudent. Kylian Mbappé est également annoncé dans le viseur de la Premier League. Arsenal et Liverpool aimeraient le recruter cet été. D’ailleurs, le capitaine de l’équipe de France aurait fixé une condition pour rester au PSG.

Le PSG plombé par Luis Enrique dans ce dossier ?