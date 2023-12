PSG : Mbappé a un problème avec Luis Enrique ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé affiche un visage bien différent des saisons précédentes lors de cet exercice 2022-2023. La star de 24 ans semble moins en forme malgré ses statistiques toujours aussi affolantes. Luis Enrique serait d'ailleurs à l'origine du problème. L'international français ne serait pas vraiment d'accord avec certains choix du technicien espagnol. Les relations seraient d'ailleurs en train de se tendre entre le champion du monde 2018 et l'entraîneur du PSG.

Un an après sa finale de Coupe du monde perdue contre l’Argentine avec l’équipe de France, Kylian Mbappé n’affiche plus le même visage avec le PSG. Cette saison, l’international français est beaucoup moins influant dans le jeu de son équipe. S’il affiche toujours des statistiques affolantes (19 buts et 2 passes décisives en 21 matchs), Kylian Mbappé est moins en vue sous les ordres de Luis Enrique.

Mbappé galère au PSG

Avec les départs de Lionel Messi et Neymar, Kylian Mbappé est la seule superstar du PSG. Mais l’ancien de l’AS Monaco peine à se montrer aussi efficace que par le passé. D’ailleurs, le champion du monde 2018 aurait visiblement un problème avec la tactique de jeu définie par Luis Enrique.

Luis Enrique à l'origine du problème ?