PSG : Riolo répond cash à Luis Enrique sur Mbappé

Dimanche soir à Lille, Kylian Mbappé a inscrit le 16ème but de la saison sur penalty. Mais si le joueur français a fait parler de lui dans les médias, c'est surtout en raison de son comportement négatif sur le terrain du LOSC. Questionné sur l'attitude de sa star, Luis Enrique ne s'est pas attardé sur ce sujet, ce qui a agacé Daniel Riolo.

Le penalty inscrit à la 66ème minute n'a pas suffi à lui arracher un sourire. Tout au long de la rencontre face au LOSC, Kylian Mbappé a adopté une posture nonchalante, ce qui a surpris certains journalistes.

Luis Enrique peu bavard sur le cas Mbappé

Evidemment, Luis Enrique a été questionné sur l'attitude de Mbappé, mais le technicien s'est montré peu bavard. « Vous devez lui demander. Moi j’étais content pour son but et je l’ai célébré. Dites-lui de venir. Vous avez plus de pouvoir que moi sur ce point (sourire) » a lâché l'entraîneur du PSG au micro de Prime Vidéo. Une sortie, qui a fait réagir Daniel Riolo.

« Il parle chinois »