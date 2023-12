Coup d’arrêt pour le PSG, il annonce du lourd

Arnaud De Kanel

Alors qu'il restait sur huit victoires consécutives en championnat, le PSG a été stoppé dans son élan par le LOSC dimanche soir en clôture de la 16ème journée de Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique ne rassurent pas vraiment, eux qui ont déjà montré des limites dans la semaine en Ligue des champions. Vitinha se montre tout de même confiant pour la suite.

Nouveau coup d'arrêt pour le PSG cette saison en Ligue 1. Loin d'être impérial en dehors de ses terres, le club de la capitale a encore montré des faiblesses dimanche soir lors du match nul face au LOSC. Pour autant, Vitinha promet que le collectif sera prêt pour les échéances importantes en février.

«C’est difficile sur une saison d’enchaîner les matches avec la même qualité»

Le milieu de terrain sait que le PSG va encore progresser au fil des semaines. Vitinha ne se fait pas de souci pour son équipe, bien au contraire. Il se veut très confiant malgré la contre-performance face au LOSC.

«On va construire une dynamique progressivement»