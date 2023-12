Révolution au PSG, Luis Enrique annonce la couleur

La rédaction

Ce dimanche, le PSG défiait le LOSC. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de changer ses habitudes et d'aligner un système à trois défenseurs (3-4-3). Un choix qui n'est pas avéré payant puisque le club de la capitale a concédé le point du match nul. Après le coup de sifflet final, l'entraîneur de la formation parisienne a justifié cette décision.

Nouveau match nul pour le PSG. Après son match face au Borussia Dortmund en Ligue des champions mercredi soir, le club de la capitale a laissé filer deux points sur la pelouse du LOSC. Kylian Mbappé avait ouvert le score avant que Jonathan David parvienne a sauver son équipe dans le temps additionnel.

Surprise de Luis Enrique

Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d'innover et de mettre de côté son 4-3-3 habituel. L'entraîneur de la formation a aligné son équipe en 3-4-3 un peu à la surprise générale. Après le coup de sifflet final, le technicien du PSG a justifié sa décision.

Luis Enrique explique son choix