«Ce n’est pas bien» : Le PSG se rate, un cadre s’explique

Hugo Chirossel

Alors qu’il restait sur huit victoires de rang en championnat, le PSG a été tenu en échec par le LOSC ce dimanche soir, en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont été rattrapés dans le temps additionnel par un but signé Jonathan David. Achraf Hakimi a regretté que son équipe ne se soit pas mise à l’abri plus tôt, lui qui fêtait son 100e match avec le club de la capitale.

Après avoir vu l’AS Monaco s'incliner face à l’OL (0-1) et l’OGC Nice contre Le Havre (3-1), le PSG avait l'occasion d’accentuer un peu plus son avance en tête de la Ligue 1 ce dimanche soir lors de son déplacement sur la pelouse du LOSC. Ce qui a failli se produire, avant que les Parisiens ne soient rejoints en toute fin de rencontre.

David arrache le point du match nul pour le LOSC

Kylian Mbappé avait donné l'avantage au PSG sur penalty peu après l’heure de jeu, avant que Jonathan David n’égalise dans le temps additionnel (1-1). Les Parisiens gardent malgré tout cinq points d’avance sur l’OGC Nice en tête du championnat, mais ont laissé échapper une victoire qui leur tendait pourtant les bras.

«On aurait dû plier le match avant»