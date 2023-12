PSG : Le clan Deschamps annonce du lourd pour Zaïre-Emery

Arnaud De Kanel

Warren Zaïre-Emery connait une ascension pour le moins fulgurante. En l'espace de quelques mois, le milieu de terrain de 17 ans est passé d'un simple espoir à un titulaire indiscutable au PSG. Il a également pu découvrir l'équipe de France en novembre. Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, le voit aller encore plus haut.

Révélation de la première partie de saison, Warren Zaïre-Emery a gravi les échelons à vitesse grand V. Profitant du départ de Marco Verratti, le joueur de 17 ans s'est imposé au milieu de terrain grâce à la confiance qui lui octroie Luis Enrique. Zaïre-Emery a également découvert l'équipe de France puisque Didier Deschamps l'a convoqué durant le denier rassemblement. Son adjoint Guy Stéphan n'en pense que du bien.

«Il est déjà si complet en termes techniques, tactique, physique»

Il est notamment impressionné par sa palette très complète. « C'est l'accumulation des matches de très haut niveau qui lui fera gagner en régularité tout au long des rencontres. Mais, aujourd'hui, il est déjà si complet en termes techniques, tactique, physique - et il a cette capacité à marquer ou faire marquer -, qu'on ne peut pas tout lui demander non plus », a déclaré Guy Stéphan dans L'Equipe . Il le voit également gagner en leadership au fil du temps.

«Ce leadership, il arrivera avec les matches»