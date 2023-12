Le PSG a fait une surprise à Zaïre-Emery

Hugo Chirossel

De retour en tant que titulaire mercredi soir face au Borussia Dortmund, Warren Zaïre-Emery a grandement contribué à la qualification du PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Auteur du but égalisateur, le milieu de 17 ans a également été élu homme du match, ce qui lui a valu d’être célébré comme il se doit par ses coéquipiers.

Warren Zaïre-Emery a aidé le PSG à sortir d’une mauvaise situation. Opposé au Borussia Dortmund mercredi dernier pour la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions, le club de la capitale a obtenu un match nul suffisant pour lui permettre de se qualifier en huitièmes de finale (1-1). Karim Adeyemi avait donné l’avantage à Dortmund juste après le retour des vestiaires, avant que Warren Zaïre-Emery n’égalise cinq minutes plus tard.

Zaïre-Emery célébré par les joueurs du PSG

Warren Zaïre-Emery faisait d’ailleurs son retour en tant que titulaire, lui qui s’était blessé à la cheville lors de la rencontre entre l’équipe de France et Gibraltar le 18 novembre dernier. Au-delà d’avoir inscrit le but égalisateur face au Borussia Dortmund, le milieu de terrain âgé de 17 ans a également été élu homme du match et les joueurs du PSG n’ont pas manqué de le féliciter. Comme indiqué par L'Équipe , avant la séance d’entraînement de vendredi, les Parisiens ont fait une haie d’honneur afin de célébrer Warren Zaïre-Emery après sa performance en Allemagne.

«On n'a peur de personne»