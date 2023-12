PSG : Zaïre-Emery cartonne et lance un avertissement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Buteur avec le PSG mercredi soir sur la pelouse du Borussia Dortmund, Warren Zaïre-Emery a d'ailleurs été élu homme du match et rappelle à quel point il est devenu indispensable au sein du club francilien. Le milieu de terrain de 17 ans, qui ne craint pas le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions, a fait passer un message très clair à l'Europe.

Le PSG avait besoin d'une victoire pour s'assurer la première place du groupe F de la Ligue des Champions mercredi soir sur le terrain du Borussia Dortmund. Mais finalement, alors que les hommes de Luis Enrique ont concédé l'ouverture du score et ont bien failli être éliminés de la C1, Warren Zaïre-Emery a égalisé en faveur de son club formateur. Score final, 1-1, et le PSG a validé son ticket pour les 8es de finale de la Ligue des Champions en terminant deuxième de sa poule et héritera probablement d'un cador européen au prochain tour.

Zaïre-Emery heureux de la qualification

Interrogé au micro de RMC Sport après la rencontre, Warren Zaïre-Emery a donné son ressenti sur la prestation du PSG, lui qui a été élu homme du match : « Je suis très content, on fait un bon match dans l'ensemble. On se crée beaucoup d'occasions mais c'est le foot, parfois ça ne veut pas rentrer. On ne garde que du positif pour la suite et on va faire de notre mieux. Le plus dur dans le foot, c'est de se créer des occasions, c'est ce qu'on arrive à faire. Maintenant, il faudra concrétiser par des buts », indique le jeune milieu de terrain de de 17 ans.

« On n'a peur de personne »