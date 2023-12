Le PSG fait craquer Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a été virtuellement éliminé l’espace de quelques minutes mercredi soir en seconde période. Mais finalement, le club parisien a arraché le match nul à Dortmund et cela a suffi pour valider sa qualification. Kylian Mbappé voulait plus et la première place. De quoi fortement l’agacer.

Le PSG avait son destin entre ses mains au coup d’envoi de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Mercredi soir, au Signal Iduna Park du Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain se devait de remporter le match afin de ne dépendre de personne pour sa qualification en 1/8ème de finale et surtout, afin de terminer en tête de son groupe et de bénéficier d’un tirage « plus clément ».

Le PSG ne gagne pas, mais se qualifie pour les 1/8èmes de finale

Cependant, le PSG a été tenu en échec face au Borussia Dortmund (1-1). Un résultat suffisant pour valider son ticket pour la phase à élimination directe en février prochain grâce à la victoire du Milan AC face à Newcastle (2-1) qui permet au PSG de terminer deuxième de son groupe même sans avoir battu le BvB sur sa pelouse.

Mbappé en colère après le résultat du PSG à Dortmund !