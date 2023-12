Meilleur que Mbappé, un ancien de l’OM se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les qualités de Kylian Mbappé sont nombreuses. Mais le joueur est surtout réputé pour sa vitesse. A 24 ans, la star du PSG est l'un des sportifs les plus rapides, tous sports confondus. Mais un ancien de l'OM estime avoir eu une vitesse de pointe plus importante que Mbappé. Ce joueur, c'est Djibril Cissé, aujourd'hui retraité des terrains.

Pour beaucoup, la rencontre face à l'Argentine lors de la Coupe du monde 2018 représente l'acte de naissance de Kylian Mbappé au plus haut niveau. Son rush solitaire pour permettre à l'équipe de France d'obtenir un penalty avait laissé les observateurs sans voix. Lors de cette action, Mbappé avait été flashé à 37 km/h.

Stupeur au PSG, la décision de Mbappé est dévoilée https://t.co/PT2bMk62Hj pic.twitter.com/u7tYAtYOYw — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

Mbappé joueur le plus rapide en Ligue 1

Les années sont passées, mais Mbappé n'a rien perdu de sa vitesse. Selon des données fournies par la Ligue 1, le joueur du PSG était le joueur le plus rapide du championnat la saison dernière. Mais lors d'un entretien au Phocéen, Djibril Cissé a reconnu qu'il aurait pu le concurrencer.

Cissé plus rapide que Mbappé ? Il répond