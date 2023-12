PSG - Mbappé : Un gâchis à 170M€ est dénoncé

Amadou Diawara

Depuis la fin du match contre Newcastle le 28 novembre, Luis Enrique a décidé de placer Kylian Mbappé à la pointe de son attaque. Alors que le numéro 7 parisien devrait une nouvelle fois évoluer en tant qu'avant-centre ce mercredi soir contre le Borussia Dortmund, Edouard Cissé a pointé du doigt les signatures de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert deux nouveaux numéro 9 : Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Toutefois, Luis Enrique peine à définir une hiérarchie entre ses deux avant-centres. En effet, le coach du PSG a pris l'habitude d'alterner entre Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, qui ont eu un temps de jeu partagé presque équitablement.

Mbappé a été recentré par Luis Enrique

Toutefois, depuis la fin du match contre Newcastle le 28 novembre, Luis Enrique a totalement changé ses plans en attaque. En effet, l'entraineur du PSG a décidé de recentrer Kylian Mbappé. Pour le plus grand malheur de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani. D'ailleurs, Kylian Mbappé devrait une nouvelle fois être placé en pointe au coup d'envoi de Dortmund - PSG ce mercredi soir.

«Quel intérêt d'avoir dépensé 170M€ pour Ramos et Kolo Muani ?»