Le PSG se trompe complètement, Luis Enrique persiste

Alexis Brunet

Luis Enrique est depuis cet été l'entraîneur du PSG. Le club de la capitale est actuellement premier en Ligue 1, mais pas en Ligue des champions. Paris joue d'ailleurs son avenir en C1 ce mercredi soir face au Borussia Dortmund. Malgré les échecs cuisants, notamment à Newcastle, Luis Enrique ne veut pas abandonner son 4-3-3 hybride, et il est convaincu qu'il est sur le bon chemin.

Le PSG ne sait pas encore s'il évoluera en Ligue des champions, ou bien en Ligue Europa dans les semaines à venir. Le club de la capitale est actuellement deuxième de son groupe, et il joue sa qualification en huitième de finale de C1 ce mercredi soir face au Borussia Dortmund. Si les Parisiens ramènent un mauvais résultat d'Allemagne, et que Newcastle l'emporte face à l'AC Milan, ils pourraient bien être reversés en C3.

Luis Enrique ne veut pas abandonner son 4-3-3 hybride

Face à Dortmund, il y a de grandes chances pour que Luis Enrique fasse évoluer son équipe dans un 4-3-3, qui peut se transformer en 4-4-2. D'après les informations de L’Équipe , le coach du PSG veut rester fidèle à ce schéma de jeu, convaincu que c'est le bon plan, et que c'est une question de temps et de méthode. Tout cela malgré les défaites en Ligue des champions, dont celle concédée sur la pelouse de Newcastle (4-1). L'Espagnol avait alors affirmé avoir aimé la prestation de son équipe, et que c'était le bon plan.

«Il est moins bien», problème au PSG avec un cadre ? https://t.co/vptxEsRsX3 pic.twitter.com/6b0XGOMdLq — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

Dembélé forfait face à Dortmund

Le PSG doit donc gagner face à Dortmund, et il devra le faire sans Ousmane Dembélé. L'attaquant parisien est suspendu pour le match, et il ratera donc les retrouvailles avec son ancien public. C'est une mauvaise nouvelle pour le club de la capitale tant le Français peut faire des différences sur son côté et se montrer décisif, que cela soit pas la passe ou bien par le but.