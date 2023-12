Luis Enrique impressionne, le vestiaire du PSG n’en revient pas

Alexis Brunet

Luis Enrique est depuis cet été le nouveau coach du PSG. L'Espagnol a été choisi pour remplacer Christophe Galtier. Il faudra attendre la fin de la saison pour voir si l'ancien coach du FC Barcelone fait mieux que son prédécesseur, mais pour le moment il impressionne déjà son groupe lors de l'entraînement.

Luis Enrique doit être un peu tendu en attendant ce soir. Son PSG est face à son destin en Ligue des champions. Le club de la capitale doit s'imposer face au Borussia Dortmund s'il veut rejoindre les huitièmes de finale. S'il n'arrive pas à s'imposer, il sera tributaire du résultat du match entre Newcastle et l'AC Milan.

Luis Enrique impressionne ses joueurs

Dans son édition du jour, L’Équipe s'est justement intéressé à Luis Enrique. Le quotidien sportif nous en apprend un peu plus sur l'homme, et ses méthodes. Ainsi, ce dernier impressionnerait ses joueurs de par sa forme physique, lorsqu'il participe à certains petits jeux à l'entraînement. Il faut dire que le coach du PSG est un adepte du vélo, et il pratique aussi le triathlon.

Mercato : Le PSG a dégainé une offre de 25M€ https://t.co/Byx1oHG4JZ pic.twitter.com/Pa7aA9H0Kh — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

Le bureau de Luis Enrique est toujours ouvert

En plus d'épater ses joueurs par sa forme physique, Luis Enrique fait très bonne impression de par sa personnalité. L'Espagnol est décrit comme quelqu'un d'avenant, et son bureau est ouvert à n'importe quel salarié du PSG. On est donc bien loin du personnage souvent opposé aux journalistes lors des conférences de presse.