PSG : Un fiasco inédit sous l’ère QSI ?

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG joue sa survie en Ligue des Champions. En effet, le club de la capitale pourrait être reversé en Ligue Europa en cas de faux pas contre le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park. Dans un tel scénario, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi disputerait la phase à éliminations directes de la C3 pour la première fois de son histoire.

Tombé dans le groupe de la mort, le PSG doit attendre la fin de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions pour connaitre son avenir européen. En effet, le club de la capitale n'a pas encore composté son ticket pour les huitièmes de finale de la C1. Contrairement au Borussia Dortmund (1er de la poule F avec 10 points), le PSG peut tout perdre ce mercredi soir.

Le PSG reversé en Ligue Europa en cas de faux pas contre Dortmund

Classé deuxième du groupe F avec 7 points, devant l'AC Milan et Newcastle (5 points), le PSG a son destin entre les mains. En effet, le club emmené par Luis Enrique sera qualifié et premier de sa poule s'il bat le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park ce mercredi soir. Toutefois, s'il perd des points sur la pelouse du BVB, le PSG sera dépendant du résultat de la rencontre entre l'AC Milan et Newcastle. Mais en cas d'élimination en Ligue des Champions, l'écurie parisienne sait déjà qu'elle disputera la Ligue Europa. Et pour la première fois de son histoire sous l'ère qatarie, elle jouera la phase à éliminations directes de la C3.

Le PSG d'Al-Khelaïfi en 16ème de finale de C3 pour la 1ère fois

Juste après le rachat de QSI, le PSG a disputé la Ligue Europa en 2011-2012. Toutefois, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi n'a pas réussi à se sortir de son groupe, composé du Slovan Bratislava, du RB Salzbourg et de l'Athletic Bilbao. Lors des exercices suivants, le PSG a toujours joué la Ligue des Champions. D'ailleurs, l'écurie parisienne n'a jamais été éliminé à l'issue de la phase de poules de la C1 sous l'ère qatarie. Si cela arrive cette saison, le PSG jouera les 16èmes de finale de la Ligue Europa, une première. Et les hommes de Luis Enrique affronteront une équipe ayant terminée deuxième de son groupe en C3. A suivre...