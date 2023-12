Mercato - PSG : Luis Enrique a réclamé des départs

Alexis Brunet

Le PSG a opéré une grande lessive estivale. Le club de la capitale s'est débarrassé de nombreux joueurs qui n'entraient pas dans les plans des dirigeants. Luis Enrique a eu son mot à dire dans ses nombreux mouvements. Le coach parisien a validé certains départs de joueurs n'ayant pas une éthique de travail irréprochable.

Neymar, Verratti, Ramos, Messi, Paredes, ils sont nombreux à avoir quitté le PSG cet été. Certains étaient en fin de contrat, et d'autres ont tout simplement été priés d'aller voir ailleurs. D'après les informations de L’Équipe , Luis Enrique a validé le départ de certains joueurs, car ces derniers n'avaient pas un style de vie compatible avec le haut niveau.

Une attaque à remodeler

Avec les départs de Lionel Messi, et de Neymar, Luis Enrique avait besoin de renforts pour son attaque. Luis Campos a donc sorti les gros moyens, et il a recruté bon nombre de joueurs. Des éléments comme Asensio, Lee, Barcola, Dembélé, Ramos et Kolo Muani ont débarqué au PSG, permettant ainsi au coach parisien d'avoir de nombreuses possibilités pour choisir son équipe type.

Vers une catastrophe pour le PSG ? https://t.co/C65dkJ5gsQ pic.twitter.com/z7pMr0KaAx — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

Le PSG va recruter cet hiver

Malgré les investissements conséquents de l'été dernier, le PSG va sans doute encore passer à l'offensive cet hiver. Le club de la capitale serait notamment à la recherche d'un milieu de terrain, et d'un joueur défensif. Affaire à suivre...