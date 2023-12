PSG : Nouvel indice de taille sur l'avenir du Qatar

La rédaction

Ce mercredi soir, le PSG se prépare à disputer le match le plus important de sa première partie de saison. En déplacement à Dortmund, les joueurs de la capitale sont quasiment contraints de l'emporter pour entrevoir les huitièmes de finale de Ligue des champions. En cas d'échec, cela ne conditionnerait néanmoins pas un départ de QSI ni de Luis Enrique.

Le PSG est au bord d'une élimination historique. Deuxième de son groupe de Ligue des champions, à trois longueurs du Borussia Dortmund, qu'il affrontera ce mercredi soir, le club de la capitale n'est pas encore assuré de disputer les huitièmes de finale. Pour se remettre dans le contexte, le PSG n'a jamais été éliminé en phases de groupes de la compétition depuis le rachat du club par QSI, en 2011.

« Je me fiche du résultat »

Si le club parisien a pour ambition de remporter la coupe aux grandes oreilles dans les plus bref délais, cette désillusion historique ne serait pas pour autant synonyme de catastrophe. En effet, d'après les informations de RMC Sport, cela ne conditionnerait pas forcément un départ du projet QSI. « Vous, les médias, évoquez toujours cette attente autour de la Ligue des champions. On veut poser les bases d’un bon jeu d’abord. C’est la différence cette fois. On ne peut pas parler de résultats avant ça. Bien sûr, nous sommes ambitieux, mais nous avons du temps pour travailler. Aujourd’hui, je me fiche du résultat. Je m’intéresse à la manière » , assurait Nasser al-Khelaïfi cet été à RMC Sport .

Luis Enrique resterait aussi