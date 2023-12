Le PSG au bord du gouffre, il est prêt pour le choc

Axel Cornic

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain joue son avenir en Ligue des Champions, avec un match très attendu face au Borussia Dortmund. Une élimination dès la phase de poule serait une véritable catastrophe pour le club parisien et en conférence de presse Marquinhos a tenu à remobiliser ses coéquipiers, qui ont souvent eu du mal en déplacement.

Si les dirigeants du PSG s’efforcent de dire à qui veut bien les entendre que la Ligue des Champions n’est plus une obsession, une élimination dès les poules serait un vrai coup dur. Car ce n’est jamais arrivé depuis le début de l’ère QSI et ça pourrait bien fragiliser la position de Luis Enrique.

« Si je pensais que cette équipe n’a pas le caractère suffisant, je serais resté à la maison et je ne serais pas venu »

C’est un petit défi qui se profile, puisque le PSG a eu beaucoup de mal à s’imposer à l’extérieur depuis le début de la saison. Mais Marquinhos est prêt au combat ! « Si je pensais que cette équipe n’a pas le caractère suffisant, je serais resté à la maison et je ne serais pas venu. On a préparé le match de la meilleure façon, on a fait une bonne semaine » a expliqué le capitaine parisien.

« On est prêts pour faire un très grand match »