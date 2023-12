Mercato : Le PSG obligé de lâcher 35M€ pour un crack ?

Pierrick Levallet

À la recherche d'une nouvelle pépite, le PSG scruterait attentivement le marché au Brésil. Le club de la capitale aurait notamment des vues sur Gabriel Moscardo. Luis Campos serait même passé à l'action pour le milieu défensif de 18 ans. De son côté, le Corinthians aurait déjà fixé son prix pour son crack, qui aurait l'Europe à ses pieds.

À la recherche de nouveaux renforts, le PSG pourrait bien apporter un peu de fraîcheur à son effectif. Le club de la capitale chercherait à recruter un nouveau crack. Et dans cette optique, la formation parisienne scruterait le marché au Brésil. Luis Campos surveillerait la situation de Gabriel Moscardo d’assez près.

Gabriel Moscardo affole l'Europe

Le milieu défensif de 18 ans s’est fait remarquer avec le Corinthians. Luis Campos serait d’ailleurs déjà allé le superviser au Brésil. Des contacts avancés seraient établis entre le PSG et le club brésilien. Mais la formation parisienne ne serait pas vraiment seule sur ce dossier. Le Corinthians, de son côté, a déjà fixé son prix.

Le Corinthians réclame aux alentours de 35M€