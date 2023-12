Mercato : Le PSG a dégainé une offre de 25M€

Pierrick Levallet

Après Endrick et Vitor Roque, le PSG suivrait les traces d'un nouveau crack au Brésil. La formation parisienne en pincerait pour Gabriel Moscardo, qui évolue au Corinthians. Le milieu défensif de 18 ans s'est fait remarquer sur le mercato et Luis Campos aimerait bien le faire venir dans la capitale. Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient dégainé une première offre pour le jeune joueur brésilien.

Très actif sur le mercato cet été, le PSG entendrait néanmoins toujours recruter. Le club de la capitale voudrait notamment mettre la main sur une nouvelle pépite pour l’avenir. Dans cette optique, Luis Campos surveillerait le marché au Brésil. Le conseiller football parisien aurait coché le nom de Gabriel Moscardo sur sa liste. Du haut de ses 18 ans, le milieu défensif est promis à un bel avenir. Son profil plairait en tout cas au PSG. Et dans la capitale, on serait déjà passé à l'action pour tenter de le recruter.

Luis Campos s'attaque à Gabriel Moscardo

Luis Campos se serait en effet rendu au Brésil récemment pour suivre le joueur du Corinthians de plus près. Le PSG aurait accéléré les choses pour éviter que le crack ne lui file entre les doigts, comme ce fut le cas pour Endrick et Vitor Roque plus tôt dans l’année. De ce fait, les dirigeants parisiens auraient déjà fait une première offre pour Gabriel Moscardo.

Le PSG est passé à l'action