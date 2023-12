PSG : Zaïre-Emery bientôt éclipsé par un phénomène ?

Pierrick Levallet

Le PSG tient peut-être la nouvelle sensation du football mondial avec Warren Zaïre-Emery. Du haut de ses 17 ans, le crack parisien ne cesse d'impressionner. Mais d'ici peu, un autre phénomène pourrait bien lui voler la vedette. Endrick devrait débarquer au Real Madrid l'été prochain. Et il pourrait bien éclipser l'international français dès son arrivée en Europe.

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery impressionne tout le monde. Le crack parisien s’est fait une place dans le milieu de terrain du PSG et a même été récompensé de son bon début de saison par une sélection en équipe de France. Le nouvel international français est promis à un bel avenir. Mais il pourrait bien se faire éclipser par un autre phénomène très prochainement.

L’entraîneur du PSG a une obsession, les joueurs sont prévenus https://t.co/uEuuz8BTUS pic.twitter.com/6kRzCf9puk — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

Endrick prépare son arrivée au Real Madrid

En effet, Endrick fait également parler de lui. Le jeune attaquant brésilien, qui a fêté ses deux premières sélections avec la Seleção , fait des merveilles avec Palmeiras. Convoité par le PSG, il devrait d’ailleurs rejoindre le Real Madrid l’été prochain lorsqu’il aura 18 ans. Et à son arrivée en Europe, il pourrait bien surpasser Warren Zaïre-Emery.

Sa valeur va bientôt surpasser celle de Zaïre-Emery ?