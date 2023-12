PSG : Le boss est clairement identifié

Alexis Brunet

Initialement Christophe Galtier s'était engagé pour deux saisons avec le PSG. L'entraîneur français était le choix de Luis Campos, mais cela n’a pas suffi pour se sauver. Il a été remercié après seulement une année à la tête du club de la capitale. C'est Luis Enrique qui l'a remplacé, et l'Espagnol est arrivé avec des idées claires et affirmées, afin de montrer qu'il est bien l'homme de la situation.

Le PSG de cette saison ne ressemble plus tellement à celui de l'année dernière. Il y a eu des changements majeurs, puisque Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ou bien Marco Verratti ont quitté Paris. Pour les remplacer, des joueurs comme Ousmane Dembélé, Milan Skriniar, Manuel Ugarte ou bien Randal Kolo Muani sont arrivés. Mais il y a eu aussi un changement au poste d'entraîneur, avec le départ de Christophe Galtier.

Luis Enrique est le boss du PSG

Après seulement une saison à la tête de l'équipe première du PSG, Christophe Galtier a donc laissé sa place. Ce dernier s'est fait remplacer par Luis Enrique. L'Espagnol avait convaincu les dirigeants parisiens lors des entretiens préalables à sa nomination. D'après les informations de L’Équipe , lors de ces derniers, l'ancien coach du FC Barcelone avait présenté un projet clair et détaillé, avec au centre de ses idées son fameux 4-3-3, ainsi qu'une forte possession de balle. Même si les résultats ne plaident pas forcément en sa faveur en Ligue des champions, Luis Enrique ne souhaite pas abandonner son système de jeu, et en interne on considère ce socle comme rassurant.

Luis Enrique met de la distance avec son staff