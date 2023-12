LOSC - PSG : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Suite et fin de la 16e journée de Ligue 1 avec le choc entre le LOSC et le PSG au Stade Pierre-Mauroy. Les deux équipes tenteront de profiter des faux-pas de l'OGC Nice et de l'AS Monaco pour réaliser une belle affaire. Déjà assurés du titre honorifique de champion d'automne, les Parisiens auront l'occasion d'accentuer encore leur avance au classement, tandis que pour les Lillois, l'objectif sera le podium. Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur ce match.

Le 16e journée de Ligue 1 s'achève ce dimanche à 20h45 au Stade Pierre-Mauroy par le choc entre le LOSC et le PSG. Une rencontre qui s'annonce prometteuse entre le leader et le quatrième du championnat. Il faut dire que les défaites surprenantes de l'AS Monaco contre l'OL vendredi (0-1) et de l'OGC Nice au Havre samedi (1-3) offrent une magnifique opportunité aux Parisiens et aux Lillois une très opportunité très intéressante au classement. Reste à savoir qui en profitera.

Le PSG peut faire le trou, Lille rêve de podium

Côté Lillois, l'objectif est très clair, à savoir s'imposer pour revenir à égalité avec l'AS Monaco actuellement troisième de Ligue 1, mais également se rapprocher à deux points de l'OGC Nice, dauphin du PSG. Et cela tombe bien puisque le LOSC est en forme et n'a plus perdu depuis le 26 septembre et une défaite face à Reims. Après avoir atteint leur objectif en terminant premiers de leur groupe de Ligue Europa Conférence, les Dogues peuvent sereinement se tourner vers ce choc contre le PSG. Et pour cela, les hommes de Paulo Fonseca pourront s'appuyer sur une solidité défensive retrouvée puisqu'ils n'ont plus encaissé de buts depuis 5 rencontres.



Le PSG voit de son côté une magnifique opportunité de prendre le large en tête du classement. Déjà assurés du titre honorifique de champion d'automne, les Parisiens souhaitent profiter des contre-performances de l'OGC Nice et de l'AS Monaco pour prendre 7 points d'avance sur les Aiglons et 9 sur les Monégasques. Soulagé après avoir arraché sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG peut désormais aborder sereinement cette fin d'année et poursuivre sa série de huit victoires consécutives en Ligue 1. Toujours invaincus à l'extérieur, les hommes de Luis Enrique pourront notamment s'appuyer sur une attaque redoutable, de loin la meilleure du championnat avec 38 buts inscrits en 15 matches.

Quelles équipes pour LOSC - PSG ?

Pour cette occasion, Paulo Fonseca devrait une nouvelle fois décider de laisser Jonathan David sur le banc au coup d'envoi. C'est Yusuf Yazici qui devrait aligner en pointe avec Angel Gomes en soutien. A noter que Tiago Djalo est toujours blessé, Lenny Yoro, convoité par le PSG pour un transfert, sera donc aligné en charnière centrale.



La composition probable du LOSC : Chevalier - Tiago Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily - Bentaleb, André - Zhegrova, Gomes, Cabella - Yazici



Côté PSG, Gianluigi Donnarumma purge son dernier match de suspension, ce qui permettre une nouvelle fois de voir à l'œuvre Arnau Tenas. Fabien Ruiz est toujours blessé, tandis que Carlos Soler et Gonçalo Ramos seront également absents car malades. Par conséquent, Kylian Mbappé devrait être aligné à la pointe de l'attaque parisienne, et pourrait même être capitaine, car Marquinhos est pressenti pour débuter sur le banc.



La composition probable du PSG : Tenas - Hernandez, Skriniar, Danilo, Hakimi - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Barcola, Mbappé, Dembélé

Où et quand voir le match ?

Ce choc de la 16e journée de Ligue 1 entre le LOSC et le PSG aura lieu à 20h45 au Stade Pierre-Mauroy et sera diffusée sur Prime Vidéo comme tous les matches du dimanche soir. Une rencontre qui sera arbitrée par Willy Delajod.