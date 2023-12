Luis Enrique change tout avec Mbappé, cette recrue du PSG jubile

La rédaction

Ce dimanche soir, le PSG se déplace sur la pelouse de Lille en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Dans une animation offensive en perpétuel changement depuis le début de la saison, Luis Enrique pourrait se baser sur les récentes performances à Nantes et à Dortmund notamment. A cet effet, Bradley Barcola, brillant lors de ses deux matchs, pourrait pousser le technicien Espagnol à le titulariser pour la quatrième fois de la saison.

Ce n'est pas une nouveauté : Luis Enrique aime entretenir le doute autour de ses compositions d'équipe. Avant de défier le LOSC ce dimanche (20h45), en clôture de la 16e journée de Ligue 1, le coach du PSG pourrait créer la surprise, surtout dans le secteur offensif, étant sans cesse renouvelé depuis le début de la saison.

Vers une 4e titularisation consécutive pour Barcola ?

Pour ce faire, le technicien espagnol pourrait bien s'inspirer des deux derniers matchs face à Nantes (victoire 2-1) et Dortmund (1-1) pour composer son attaque. Si Kylian Mbappé devrait être à nouveau aligné dans l'axe et Ousmane Dembélé, qui a purgé sa suspension, à droite, Bradley Barcola pourrait ainsi fêter sa quatrième titularisation de suite en complétant le trident offensif. Pas forcément à leurs aises face aux Allemands mercredi soir, Lee Kang-In et Randal Kolo Muani pourraient en effet démarrer sur le banc, tout comme Marco Asensio, pas encore totalement remis de sa blessure.

Derrière, tous les feux sont au vert

Derrière, Luis Enrique ne devrait pas laisser place au doute. En l'absence de Keylor Navas, blessé, et de Gianluigi Donnarumma, suspendu, Arnau Tenas devrait débuter dans les cages parisiennes. Devant lui, les quatre titulaires habituels (Hakimi à droite, Marquinhos et Skriniar dans l'axe et Hernandez à gauche) sont disponibles. Enfin, dans l'entre-jeu, Warren Zaïre-Emery et Vitinha, tous les deux étincelants contre Dortmund, devraient être logiquement reconduits. A leurs côtés, Manuel Ugarte, laissé sur le banc face aux Allemands, est pressenti pour débuter la rencontre.