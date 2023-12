Le PSG s’évite une nouvelle polémique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, le PSG se déplace sur la pelouse du LOSC en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Un court déplacement que les Parisiens feront en car, de quoi s’éviter une polémique semblable à celle connue l’année dernière. Et ce n’est pas la première fois cette saison que le club décide de mettre de côté l’avion.

Quatre jours après son nul à Dortmund, le PSG va retrouver la Ligue 1 dimanche soir, avec un déplacement du côté de Lille. Un duel de haut de tableau alors que le LOSC est quatrième à cinq points du dauphin niçois avant cette 16e journée, tandis que le PSG caracole en tête de la Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique ont ainsi la possibilité de creuser l’écart, surtout après la défaite de l’AS Monaco (3e) contre l’OL vendredi. Et pour ce déplacement, le club a privilégié un moyen de transport qui ne fera pas polémique.

Le PSG se déplace en car

Afin de réduire l'impact sur l'environnement de ses déplacements, le PSG a déjà délaissé l’avion pour le car à plusieurs reprises cette saison, afin de se rendre à Reims et au Havre. Et selon Le Parisien , ce sera encore le cas ce samedi soir en vue du match contre Lille le lendemain. Une polémique évitée.

La polémique du « char à voile » encore dans les mémoires