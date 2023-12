Mercato - PSG : Mbappé fixe une nouvelle date pour son avenir

La rédaction

Au sein du Paris Saint-Germain on espère pouvoir une nouvelle fois choquer le monde comme en 2022 et prolonger Kylian Mbappé. Car la star française semble vouloir faire durer le suspense, avec la fin de son contrat qui s’approche dangereusement... et une nouvelle deadline qui pourrait être fixée concernant ce dossier très sensible.

Tout le monde se demande ce que fera Kylian Mbappé, qui est à un tournant de sa carrière à bientôt 25 ans. Car le contrat qui le lie au PSG se termine dans seulement quelques mois et pour le moment, il n’a pas souhaité trancher dans le vif pour son avenir.

Tout est encore possible

Toutes les options restent ouvertes, de la prolongation au départ libre en juin 2024. Le Real Madrid est évidemment l’une des destinations les plus commentées, mais depuis quelques mois l’option anglaise prend de l’ampleur, avec notamment Liverpool qui pourrait frapper un très gros coup avec l’icône du PSG.

Mbappé se fixe une deadline