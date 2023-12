Mercato - PSG : Le transfert de Mbappé relancé par Haaland ?

Pierrick Levallet

Comme en 2022, Kylian Mbappé fait parler de lui sur le mercato. L'international français est en fin de contrat en juin prochain avec le PSG. Il serait notamment dans le viseur du Real Madrid, malgré la volonté des dirigeants parisiens de le prolonger. Toutefois, Erling Haaland pourrait relancer le feuilleton autour de la star de 24 ans.

Kylian Mbappé est encore au centre des rumeurs sur le mercato. La star de 24 ans ne s’est toujours pas prononcée sur son avenir alors que son contrat avec le PSG arrive à son terme en juin prochain. Les dirigeants parisiens n’entendent pas vraiment s’en séparer, encore moins gratuitement. Le club de la capitale travaillerait donc sur sa prolongation depuis plusieurs semaines maintenant.

Mercato - PSG : Ça bouge pour le transfert de Mbappé https://t.co/BvOqZx6pXj pic.twitter.com/m8XvsHR3Cl — le10sport (@le10sport) December 15, 2023

En fin de contrat avec le PSG, Mbappé affole le mercato

Toutefois, Kylian Mbappé aurait d’autres options sur le mercato. Annoncé dans le viseur de Liverpool et Arsenal, le capitaine de l’équipe de France serait également convoité par le Real Madrid. Florentino Pérez se montre prudent et voudrait être fixé rapidement dans ce dossier. D’ailleurs, le président madrilène pourrait finir par opter pour une autre solution sur le marché des transferts. Et cela pourrait totalement relancer le feuilleton Kylian Mbappé.

Haaland à la place de Mbappé au Real Madrid ?