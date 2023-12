Mercato - PSG : Mbappé prend une décision, ça ne va pas plaire au Real Madrid

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé quittera le PSG librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alors que le club de la capitale tente de le convaincre de prolonger, l'attaquant de 24 ans voudrait prendre son temps avant de sceller son avenir. De son côté, le Real Madrid souhaiterait boucler le transfert à 0€ de Kylian Mbappé dès le 1er janvier.

Mbappé veut prendre son temps avant de trancher

Déterminée à conserver Kylian Mbappé, la direction du PSG essaierait de le convaincre de parapher un nouveau bail d'après Mundo Deportivo . Toutefois, le capitaine de l'équipe de France souhaiterait prendre son temps avant de trancher définitivement quant à son avenir. Une décision qui n'arrange pas du tout le Real Madrid.

Le Real Madrid veut en finir le 1er janvier