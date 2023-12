Mercato - PSG : Nouvelle révélation pour l’avenir de ce crack

Thibault Morlain

A l’instar de Warren Zaïre-Emery au PSG, Leny Yoro, âgé de seulement 18 ans, impressionne également tout le monde cette saison de part sa précocité. Au LOSC, le défenseur central est en pleine explosion et forcément, les plus grands clubs européens sont déjà à l’affût. Mais chez les Dogues, on ne baisse pas les bras pour Yoro et une prolongation est de contrat est dans les tuyaux.

La Ligue des Talents porte bien son nom en France ! En effet, la Ligue 1 regorge de nombreux cracks qui se révèlent dès le plus jeune âge. Alors qu’on pense bien évidemment à Warren Zaïre-Emery au PSG, le LOSC a également son joyau : Leny Yoro. A 18 ans, le défenseur central est déjà titulaire dans l’équipe de Paulo Fonseca. Impressionnant malgré son jeune âge, le Dogue a forcément tapé dans l’oeil de cadors européens. Le PSG serait ainsi très intéressé par Yoro, mais ça ne serait pas tout.

Leny Yoro est courtisé

Si Leny Yoro est aujourd’hui un joueur du LOSC, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2025, il pourrait ne pas le rester très longtemps. En plus du PSG, le10sport.com vous avait révélé que Liverpool, Manchester City et Manchester United étaient également tombés sous le charme du joueur de Paulo Fonseca. Mais voilà que le LOSC ne va pas laisser partir son crack aussi facilement. Ainsi, toujours selon nos informations, le club nordiste pousse actuellement pour prolonger le contrat de Leny Yoro.

Prolongation confirmée, mais…