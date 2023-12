Mercato - OM : Il arrive à Marseille, son départ est déjà programmé ?

Alexis Brunet

Petit à petit, l'OM grappille des places au classement et se rapproche des places qualificatives pour les coupes d'Europe. Le club phocéen va peut-être se montrer actif sur le mercato, et ce, pour augmenter ses chances de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Mais il y a peu de chance que Luis Henrique puisse aider Marseille. En effet, le Brésilien va faire son retour à l'OM, mais les dirigeants marseillais pensent déjà à s'en séparer.

Jeudi soir en Ligue Europa, l'OM a perdu face à Brighton. C'est un vrai coup d'arrêt pour les hommes de Gennaro Gattuso, car ils venaient d'enchaîner quatre victoires de suite toutes compétitions confondues. Le club phocéen finit deuxième de son groupe, derrière les Anglais, et il devra donc passer par les barrages pour accéder aux huitièmes de finale de la compétition.

L'OM pourrait se montrer actif au mercato

La patte Gennaro Gattuso est donc en train de prendre à l'OM. Pour que cela ne s’arrête pas, Pablo Longoria pourrait réaliser quelques coups sur le mercato hivernal. On a notamment parlé d'un possible recrutement d'un ailier. La piste Samuel Iling-Junior de la Juventus a d'ailleurs été évoquée. Mais le prix demandé par l'équipe italienne pourrait refroidir les ardeurs du président marseillais.

L'OM ne veut pas conserver Luis Henrique