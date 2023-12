L’OM déçoit, un cadre sort du silence

Jean de Teyssière

L'OM n'a pas réussi à conserver sa première place du groupe B en Ligue Europa, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. A cause de sa défaite face à Brighton (0-1), les Marseillais devront passer par les barrages, face à une équipe sortante de la Ligue des Champions. Après la rencontre, Jordan Veretout était triste, même s'il estime que l'OM n'a pas fait un mauvais match.

Face à Brighton, l'OM n'avait besoin que d'un nul pour rester premier de son groupe en Ligue Europa. Mais Brighton a poussé avant de marquer l'unique but du match à la 89ème minute, par l'intermédiaire de Joao Pedro. Un but synonyme de deuxième place pour l'OM, qui va devoir affronter du lourd puisque son futur adversaire se trouve entre l'AC Milan, le Benfica Lisbonne, Feyenoord, Galatasaray, Braga, le Chakhtior Donetsk ou les Young Boys Berne.

«Triste, car ce but, on le prend à la dernière minute»

Jordan Veretout s'est présenté en zone mixte après la défaite de l'OM pour donner quelques explications sur cette désillusion : « Triste. Triste, car même si ça a été un match difficile, on est tombé sur une très bonne équipe de Brighton, mais ce but, on le prend à la dernière minute, donc c'est dommage. C'est dommage parce qu’on voulait rester sur cette première place. Maintenant, on finit deuxième. On sait qu'on aura un tour en plus à jouer. »

«Les grosses occasions, c'est nous qui les avons»