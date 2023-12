Désillusion pour l’OM, Gattuso s’explique

Jean de Teyssière

Jeudi soir, l'OM devait soit faire un match nul, soit gagner face à Brighton pour conserver la première place de son groupe de Ligue Europa. Malheureusement pour les hommes de Gennaro Gattuso, ils ont été refroidis par le but à la 89ème minute de Joao Pedro et terminent à la deuxième place, synonyme de barrage, face à un troisième de groupe de Ligue des Champions. Gennaro Gattuso a tenté d'expliquer les raisons de cette défaite.

Alors que l'OM restait sur quatre succès consécutifs, toutes compétitions confondues, le club phocéen a perdu ce jeudi soir face à Brighton, lors du dernier match de la phase de poules. Les Marseillais finissent deuxièmes et auront donc rendez-vous en février prochain, ou ils affronteront l'AC Milan, le Benfica Lisbonne, Feyenoord, Galatasaray, Braga, le Chakhtior Donetsk ou les Young Boys Berne. Pourtant, lors du coup d'envoi et jusqu'à la 89ème minute de jeu, l'OM était premier de son groupe et assuré d'être qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa...

«Brighton a mérité»

En conférence de presse d'après-match, Gennaro Gattuso, l'entraîneur de l'OM, a tenté d'expliquer les raisons de cette défaite : « On savait quel type de match on allait devoir affronter. Et Brighton n’a rien volé. Je pense qu’on aurait pu mieux faire au niveau de la qualité, de la justesse. On aurait pu mieux sortir les ballons. C’est dur de perdre à la dernière minute, mais Brighton a mérité. Honnêtement, la première période a été très compliquée pour nous . »

«On y était au niveau de l’état d’esprit, mais on a manqué de qualité»